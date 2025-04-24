Рожавшим россиянкам могут ввести новые льготы Омбудсмен Волынец призвала дополнить ОМС программой послеродового восстановления

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила в беседе с LIFE.ru добавить в систему ОМС программу послеродового восстановления женщин. По словам омбудсмена, ее направят на комплексное медицинское сопровождение матери.

Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов, включающего витаминотерапию, профилактические осмотры специалистов и психологическое консультирование, — подчеркнула Волынец.

Она отметила, что расширение перечня услуг, покрываемых ОМС, значительно улучшит медицинское обслуживание россиянок после родов. Это позволит укрепить здоровье матерей и младенцев, минимизировать риск осложнений и создать благоприятные условия для реализации репродуктивной функции женщин, пояснила омбудсмен.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее заявил, что россиянкам с пятью детьми страховую пенсию могут увеличить на 1,2 тысячи рублей, а с шестью — на 2,4 тысячи рублей. Это возможно в случае принятия законопроекта об упразднении действующего шестилетнего ограничения на период ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж.