В России могут продлить мораторий на высылку мигрантов-нелегалов

Действие моратория на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлено после 30 сентября. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве и СПЧ. Предполагается, что данную инициативу лоббируют строительные компании и структуры ЖКХ.

Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал изданию, что власти держат в секрете планы по продлению моратория, так как «не все в обществе будут этим довольны».

Руководитель СП Валерий Фадеев, в свою очередь, отметил, что у него есть информация о возможном продлении моратория, но подробностей не раскрыл. По его словам, он разбирается с этой темой.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил изданию, что в последние дни у миграционных центров стали собираться очереди в несколько тысяч человек. Правозащитница Светлана Ганнушкина отметила, что ей поступают сотни обращений от людей, которые не могут легализоваться в России и им грозит депортация. В частности, от граждан Афганистана, которые покинули свою страну с приходом к власти талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ).

Издание обратилось в администрацию президента с вопросом о вероятности продления моратория, однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на него не ответил.

Ранее сообщалось, что главк МВД Москвы напомнил иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в России, об истечении срока послаблений, введённых из-за пандемии коронавируса. Им необходимо легализовать свой статус в стране до 1 октября.