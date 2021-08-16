Туристы рассказали о своих страхах во время путешествий

Российские туристы рассказали, что их пугает во время путешествий. Больше всего они бояться превысить отпускной бюджет и остаться без денег. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру».

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян. О страхе остаться без средств в путешествии заявили 31% респондентов. Ещё 15% опасаются того, что отдых может быть испорчен плохой погодой, а 14% переживают за оставленных дома питомцев.

Вероятность опоздать на рейс пугает 9% опрошенных, у 7% есть страх не успеть увидеть все интересные достопримечательности из-за ограниченного времени отпуска, и столько же боятся, что отель не будет соответствовать их ожиданиям.

Набрать лишний вес за время отдыха опасаются 3% респондентов, и 1% туристов переживают из-за неприятных ощущений, связанных с акклиматизацией.

Ранее сообщалось, что массовый отдых россиян на курортах Египта оказался под угрозой. Причина в проблеме с чартерными рейсами в эту страну — из девяти перевозчиков разрешение на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получил только один.