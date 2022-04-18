В России могут отменить штрафы за просрочку по ипотеке

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением об отмене штрафов за просрочку по ипотеке. По его мнению, мера должна действовать до конца 2022 года, передаёт RT со ссылкой на письмо, направленное Орловым на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года, — указал в письме Орлов.

Он подчеркнул, что в условиях европейских санкций семьи, имеющие ипотеку, являются одной из уязвимых групп населения. Согласно действующему законодательству, ипотечные каникулы предоставляются только один раз — в случае тяжёлых жизненных обстоятельств — и длятся не более полугода.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ранее предлагала снять с семей с детьми половину долгов по ипотеке. По её мнению, дети являются будущим фондом благосостояния страны, поэтому государство должно тратить на них деньги, не жалея.

Ранее банки снизили минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам. Теперь займы на жильё можно взять под 15,9–16,9%.