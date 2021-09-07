Правительственная комиссия поддержала идею отмены обязательного техосмотра

Парламентская фракция «Единой России» выступит с предложением об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Единороссы предлагают сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца машины. И только в том случае, если авто и мотоцикл старше четырёх лет.

Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет, — сказал Турчак.

По его словам, этапроцедура превратилась в формальность и воспринимается автолюбителями как ещё один налог. По этому поводу поступило много предложений в народную программу «Единой России», добавил он. Турчак отметил, что парламентарии от «Единой России» вместе с кабинетом министров доработают законопроект, внесут его в Госдуму и примут в новом созыве.

Ранее сообщалось, что столичный Центр организации дорожного движения потратит более 3,27 млрд рублей на аренду 500 стационарных дорожных камер для ГИБДД. Новые приборы смогут фиксировать передвигающихся без шлема мотоциклистов, опасные манёвры между полосами, развороты и повороты, нарушение правил перевозки грузов и буксировки, а также будут выявлять транспортные средства без техосмотра и ОСАГО.

Также новые камеры будут выявлять и автомобили, не прошедшие техосмотр и не имеющие ОСАГО. Эксперты отмечают, что это создаст большой поток запросов и информационные системы просто не смогут их вовремя обрабатывать. Скепсис вызывает и идея автоматического контроля движения между полосами: по словам экспертов, мотоциклист имеет право находиться в полосе рядом с автомобилем или другим мотоциклом, а по самой разметке двигаться невозможно.