В России могут отменить часть штрафов с дорожных видеокамер

В России захотели отменить часть штрафов с видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТам. Об этом пишут «Известия».

Издание утверждает , что правительство поддержало законопроект «О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП». Это изменит наказание для водителей. Согласно документу, инициатива предполагает вынесение новых требований к специальным техническим средствам (СТС), которые используют для выявления нарушений на дорогах страны.

Также предлагается передать в ведомость правительства возможность устанавливать порядок использования СТС. Сенаторы заметили, что на текущий день в стране принято несколько ГОСТов, которым камеры должны соответствовать, однако установщиков пока не обязали соблюдать их в обязательном порядке.

Таким образом, предлагается отменять штрафы, если нарушение было зафиксировано камерой, не соответствующей ГОСТам. Авторы законопроекта предлагают ввести его через 180 дней после публикации. В Совфеде пояснили, что поводом для появления такого предложения стали необоснованные штрафы для водителей, который «попались» в объективы неисправных камер.

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