https://static.news.ru/photo/82ec1d04-ce01-11e9-aba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».

Организация считает необходимым приравнять понятия «эко» и «био» к органической продукции, которую производят без химических компонентов. Фермерским продуктам Роскачество предлагает дать определение и прописать специальные требования к ним.

Организация предлагает закрепить в законе об органической продукции изменения относительно маркировок «эко» и «био», а также разработать для них ГОСТы, пишет газета « Известия ».

Отмечается, что сейчас использование подобных наименований никак не регулируется, а является маркетинговым приёмом производителей.

Руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов заявил, что стандартизация термина «эко» является одним из базовых видов деятельности организации. По его словам, система уже в 2020 году сможет гарантировать потребителям, что надпись «органик» на упаковке будет означать органический продукт, прошедший соответствующую сертификацию и лабораторные исследования на всей цепи производства.