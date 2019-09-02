Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».
Организация считает необходимым приравнять понятия «эко» и «био» к органической продукции, которую производят без химических компонентов. Фермерским продуктам Роскачество предлагает дать определение и прописать специальные требования к ним.
Организация предлагает закрепить в законе об органической продукции изменения относительно маркировок «эко» и «био», а также разработать для них ГОСТы, пишет газета «
Отмечается, что сейчас использование подобных наименований никак не регулируется, а является маркетинговым приёмом производителей.
Руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов заявил, что стандартизация термина «эко» является одним из базовых видов деятельности организации. По его словам, система уже в 2020 году сможет гарантировать потребителям, что надпись «органик» на упаковке будет означать органический продукт, прошедший соответствующую сертификацию и лабораторные исследования на всей цепи производства.