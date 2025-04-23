В России могут облегчить оплату ритуальных услуг «Сорок сороков» предложил ввести налоговый вычет на похороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правозащитный центр «Сорок сороков» предложил ввести в России налоговый вычет на похороны, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой общественники уже обратились в Госдуму.

Предоставление налогового вычета позволит смягчить финансовое давление и обеспечить достойные условия для прощания с усопшим, — пояснили в центре.

Общественники отметили, что стоимость ритуальных услуг неуклонно повышается. В отдаленных областях страны цена на погребения составляет минимум 50 тысяч рублей, а в крупных городах — 100 тысяч рублей. В среднюю стоимость входят гроб, ритуальные услуги, транспортировка, а также оформление документов.

Как ранее стало известно, рынок ритуальных услуг в России стагнирует: в 2024 году он вырос всего на 7,7%, а инфляция составила 9,52%. Основная причина стагнации — стремление людей сократить расходы на погребение.