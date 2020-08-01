В России могут начаться клинические испытания ещё двух вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5f07dd44-d3d0-11ea-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минздрав России ожидает подачи заявлений на проведение клинических испытаний ещё двух вакцин от коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Одна вакцина проходит клинические исследования, ожидаем ещё не менее двух заявлений в ближайшие полтора-два месяца для разрешения проведения клинических исследований, — цитирует министра «Интерфакс».

Он также отметил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи, завершены. В настоящее время готовятся документы для её регистрации.

Предполагается, что вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот 15 августа. В первую очередь будут прививаться медики и учителя. Более массовое вакцинирование населения начнётся с октября.

Как ранее писал NEWS.ru, российской вакциной заинтересовались более 20 стран. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил её создание с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.