В России могут начать праздновать день создания СССР «Коммунисты России» предложат Госдуме учредить 30 декабря день создания СССР

Фото: Sergey Smirnov/ Global Look Press

Предложение о праздновании дня создания СССР планируют направить в Госдуму РФ в партии «Коммунисты России». Праздничную дату предлагается назначить на 30 декабря — именно в этот день в 1922 году был подписан договор о создании Советского Союза. Об этой инициативе РИА Новости рассказал председатель партии Сергей Малинкович. По его словам, праздник СССР должен существовать наряду с Днём России.

В этом году мы отмечаем столетие создания СССР, хотелось бы, чтобы был и этот день в нашем праздничном календаре как выходной день — день создания СССР, 30 декабря, — сказал Малинкович.

По его словам, в настоящее время партия оформляет предложение, его направят в Госдуму, ориентировочно, 10 июня. Политик подчеркнул, что праздничный день необходимо объявить именно сейчас, в год столетия создания Советского Союза.

Для наших граждан никакой разницы нет. Что Россия, что СССР — это всё великие державы со своей историей, их история тесно связана, переплетена и не важно, какой факт, а важно, какие свершения, какие люди всё это делали, — добавил Малинкович.

Он также отметил, что на фоне специальной операции на Украине «советские ценности» снова оказались востребованы. Малинкович подчеркнул, что в настоящее время руководство страны «в значительной мере опирается на поддержку левых сил, левопатриотических, в том числе нашей партии».

Политик также отметил, что в стране необходимо провести социально-экономические реформы социалистического плана, включающие в себя «широкую национализацию», массовое строительство жилья, ликвидацию неравенства и подавление «очагов антигосударственной деятельности».

Договор об образовании СССР был утверждён 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов. Его подписали представители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации.