https://static.news.ru/photo/89d3b76c-608c-11ea-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

В Госдуму внесён законопроект, по которому уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков не могут быть возбуждены, если нет информации о массе, виде и наименовании наркотиков, а также отсутствуют достаточные сведения, указывающие на их передачу другим лицам. Законопроект был подготовлен правительством.

Документ предлагает сделать основанием для возбуждение уголовного дела по статье 228 УК РФ данные, которые подтверждают факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта по виду, массе и наименованию запрещённых веществ.

По статье 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) было возбуждёно уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

В пояснительной записке также указывается, что наркотики все ещё остаются достаточно доступными, несмотря на деятельность органов внутренних дел по выявлению преступлений в этой сфере.

На этом фоне сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по признакам статей о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в отношении неустановленных лиц, сбытчиков наркотиков, при отсутствии данных о виде наркотиков, массе и наименовании, а также условиях передачи, является неэффективной, — говорится в пояснительной записке.

В правительстве подчёркивают, что большинство уголовных дел по статье 228 УК РФ возбуждается по материалам выделенных из дел по административным нарушениям. Факт возбуждения уголовных дел во многих случаях обжаловался и вызывал критику со стороны общества, сообщает «Интерфакс».

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