В России могут исчезнуть три популярные профессии

https://static.news.ru/photo/eae9bafe-b0ce-11eb-bfba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост темпов роботизации и достижения технического прогресса могут вызвать резкое сокращение таких профессий, как официант, водитель и курьер, заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Технический прогресс ведёт к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации. Роботизация в обозримой перспективе угрожает резким сокращением таких популярных специальностей, как водитель, курьер и официант, — привело издание слова парламентария.

По словам Смолина, всё будет зависеть от того, как будет использоваться технический прогресс, а также от позиции властей. Депутат добавил, что могут исчезнуть необходимые для человечества специальности, прежде всего педагогические.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что ряд профессий работников транспорта могут исчезнуть в ближайшие 10 лет благодаря развитию технического прогресса. Так, по его словам, под угрозой оказались водитель автобуса и машинист метро. В настоящее время во многих странах активно тестируется система автопилотов.