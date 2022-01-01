В России младенцев начнут обследовать на врожденные заболевания В РФ начата программа обследования новорожденных на наследственные заболевания

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В России с 1 января 2023 года стартует расширенная программа массового обследования новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний. Предполагается проводить скрининг более чем на 40 заболеваний. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, у новорожденных будут брать образцы крови, которые отправят на исследование в десяти центрах, располагающих необходимой экспертизой и оборудованием. Для обеспечения достоверности скрининга, все положительные результаты будут дополнительно исследовать в Медико-генетическом научном центре имени Бочкова в Москве.

В Минздраве РФ уточнили, что на сегодняшний день в России проводится неонатальный скрининг на пять групп врожденных или наследственных заболеваний. Теперь в рамках федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» обследования будут проводиться более чем на 40 заболеваний.

Проведение обследования станет массовым и будет реализовываться во всех субъектах РФ.

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