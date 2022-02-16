В России количество суточных заражений коронавирусом достигло 179 284

За минувшие сутки в России было официально выявлено 179 284 случая заражения коронавирусом, это почти на 14 тысяч больше, чем днём ранее, таковы данные оперштаба. За 24 часа были госпитализированы 19 573 человека, вылечились от инфекции 179 284 пациента, умерли — 748.

По количеству выявленных заражений лидирует Санкт-Петербург, там за день заболели 17 151 человек. В Москве за сутки заразились 11 262 человека, количество госпитализаций достигло 1036, выздоровели 37 779 жителей, скончались — 87. В Подмосковье за 24 часа было выявлено 3499 заражений, в больницы с коронавирусом попали 755 пациентов, выздоровели 9755 человек, умерли — 75.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости и по заражению коронавирусной инфекцией. Специалист отметил, что можно говорить о близкой тенденции к снижению заболеваемости, но для точной оценки ситуации пока не хватает полной информации.

По его словам, эпидемиологическая ситуация неизбежно улучшится и число заражённых сойдёт на нет, поскольку «людей конечное число» и это не может продолжаться бесконечно.