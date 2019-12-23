https://static.news.ru/photo/c9c217d4-25a3-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Сергей Кравчук сообщил, что каждый шестой ребёнок из приёмной семьи попадает обратно в детский дом потому, что новые родители не могут справиться с его воспитанием.

Практически каждый шестой ребёнок, переданный в замещающую семью, возвращается обратно в учреждение. Порядка 70% этих фактов связано с отказами приёмных родителей в силу их неспособности справляться с воспитанием детей, зачастую совершающих правонарушения, — цитирует ТАСС Кравчука.

Он добавил, что такие данные были получены за первое полугодие 2019 года.

Как писал NEWS.ru, семья из Якушенского района Кузбасса, которой местные органы опеки и попечительства разрешили взять на воспитание 36 приёмных детей, проживала в нормальных условиях, заявила замгубернатора региона Елена Пахомова. По её словам, в 2015 году мать и дочь, взявшие на воспитание детей, принимали участие в областном конкурсе, где заняли второе место как лучшая приёмная семья. Ранее замминистра просвещения Татьяна Синюгина осудила действия органов опеки и попечительства Кемеровской области, позволивших передать женщинам такое количество детей, в том числе девять детей-инвалидов.