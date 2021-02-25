В России изучат эффективность вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных

https://static.news.ru/photo/08dc4c5c-773b-11eb-9581-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила оценить эффективность вакцинации от коронавируса у ВИЧ-инфицированных.

Согласно протоколу заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, организацией научных исследований займутся Минздрав и Роспотребнадзор. Специалистам предстоит изучить резистентность ВИЧ к антиретровирусным препаратам в российских субъектах и провести исследования эффективности вакцинации от COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ.

Минздрав совместно с Минпромторгом и ФАС также обеспечит заключение долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов. Регионы в свою очередь должны предоставить бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько лекарств от ВИЧ-инфекции разрабатывают в России. Чтобы начать клинические исследования, необходимо найти финансирование.