В России изменят механизм обмена данными об избирателях ЦИК: Россия перейдет на платформу с новым регистром избирателей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Константин Мазуревский

Россия в рамках национального проекта «Цифровая экономика» вскоре перейдет на новую платформу с регистром избирателей, рассказал NEWS.ru на форуме «Сообщество» член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский. По его словам, платформа будет работать исключительно на отечественном оборудовании и софте.

Что касается перспектив, то это безусловно переход в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на новую платформу. Она отличается тем, что это будет полностью отечественное оборудование и отечественный софт. Сейчас у нас регистр избирателей и построение системы голосования идет снизу вверх, от регионального звена к федеральному. Система, которая будет введена, будет иметь горизонтальные связи, в том числе с другими ведомствами для того, чтобы можно было в режиме реального времени обмениваться данными об избирателе, — объяснил собеседник.

При этом Мазуревский сказал, что действующий регистр является лучшим. Однако, по его словам, новое время требует изменений.

Регистр избирателей — это база данных, в которой собраны сведения о гражданах страны с правом участвовать в выборах. С помощью этого инструмента можно проверять законность и прозрачность голосования.

Таким образом ЦИК проводит подготовку к выборам президента России, которые могут состояться весной 2024 года. Точная дата проведения избирательного процесса пока не назначена, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.