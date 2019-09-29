https://static.news.ru/photo/38ce08a0-e291-11e9-a8e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В России изменится список документов, который является обязательным при приёме на работу. Это следует из вступившего в силу 29 сентября постановления Пенсионного фонда России.

Теперь вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, нужно будет предъявить электронный документ. Он будет содержать тот же набор данных, что и бумажный полис. Получить его можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или госуслуг, а также в МФЦ. В то же время выданные до 1 апреля этого года бумажные страховые свидетельства остались в силе, отметили в ПФР.

Ранее, как писал News.ru, эксперты Росстата назвали главные причины незанятости в России. В первом квартале текущего года 16,1% граждан оставили прежнее место работы в связи с сокращением. Ещё 26% россиян решили уволиться по собственному желанию.