В России изменится система капитального ремонта домов «Известия»: Госдума введёт обязательное техобслуживание в систему капремонта домов

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Госдума РФ планирует ввести обязательное техническое обследование зданий перед формированием графика работ по капитальному ремонту, пишут «Известия» со ссылкой на источники в нижней палате парламента. Отмечается, что соответствующий законопроект уже одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он будет внесён в парламент в весеннюю сессию.

Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ, — рассказала изданию исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

В публикации сказано, что Минстрой установит методические рекомендации по актуализации региональных программ и краткосрочных планов их реализации.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил, что при трудоустройстве беженцев из ДНР, ЛНР, Украины российские работодатели должны помочь им и в решении бытовых вопросов, в частности, с предоставлением жилья. По словам парламентария, таким образом компании должны стимулировать трудоустройство.