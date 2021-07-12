В России изменится формула расчёта детских пособий

В Министерстве труда и соцзащиты РФ рассказали, что размер выплаты на ребёнка в России будут рассчитывать по-новому. С января 2022 года она будет равна прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за деньгами. Об этом сообщает URA.RU.

Слова «за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением выплаты», — говорится на официальном портале ведомства.

Также известно, что в Министерстве поменяли формулу, по которой определяется, имеют ли родители право на ежемесячную выплату на первого или второго ребёнка до трёх лет.

С заявлением на выплату можно обратиться в МФЦ или онлайн на сайтах ПФР и Госуслуг. Большинству семей для получения выплат не нужно приносить документы, подтверждающие доходы, — ведомства сами собирают нужную информацию. Предоставлять сведения о доходах нужно только силовикам, военным и получателям стипендий и грантов.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал на полях Восточного экономического форума, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребёнка.