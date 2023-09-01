В России изменились правила целевого обучения Студентам целевого обучения установят требования по успеваемости

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С 1 сентября начинают действовать изменения в правилах целевого обучения по программам колледжей и высшего образования, передает РИА Новости. Согласно внесенным изменениям, будут устанавливаться определенные требования к успеваемости для студентов, обучающихся по целевой подготовке.

Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным 23 ноября 2022 года, такие требования будут действовать для тех дисциплин, где приобретаются навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Документ будет действовать до 1 января 2027 года.

Если требования к успеваемости не соблюдаются, одним из возможных шагов может быть прекращение договора о направленной подготовке. Кроме того, в случае недостаточных результатов также может произойти сокращение выплат материальной поддержки.

Важно отметить, что если неудовлетворительная успеваемость может привести к расторжению договора, тот, кто направил студента на обучение, должен предоставить ему содействие для улучшения результатов. В случае, если в договоре указаны меры по сокращению материальной поддержки, этот документ также обязан содержать инструкции относительно процедуры сокращения и возможности полного восстановления этих мер.

Ранее сообщалось, что ведущие университеты России подняли стоимость обучения на 5–22%. Особенно сильно выросла цена на образование в Высшей школе экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербургском государственном университете и Московском инженерно-физическом институте.