В России изменили правила поступления в университеты Минобрнауки сократило до пяти число специальностей, по которым можно участвовать в конкурсе для поступления в вузы

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Минобрнауки сократило до пяти число специальностей, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе на поступление в вузы. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, сказано, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, в преддверии конца учебного года.

До принятых изменений число допустимых направлений для подачи документов равнялось десяти. Отныне абитуриенты смогут подать заявления в пять разных вузов на пять направлений в каждом из них.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Указ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В Минобороны ранее сообщили, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства и проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних (очно-заочных) отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации привлекаться не будут. А вот студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.