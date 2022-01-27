В России из-за коронавируса ввели карантин в 165 школах

В 165 школах в 39 регионах России введены карантинные меры в связи с распространением коронавируса. Это составляет 0,42% от общего количества школ в стране, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Согласно данным ведомства, за последние сутки на карантин закрылись 69 школ. При этом с 15 образовательных учреждений ограничения сняты, все они находятся в одном регионе. Количество учеников закрытых классов составляет 6,9% от общего числа школьников.

В ведомстве отметили, что ситуация с ограничениями работы школ в связи с пандемией и сезонными ОРВИ является стабильной. Изменения, обусловленные закрытием на карантин, незначительны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вводится всеобщий карантин в школах с 31 января. Глава региона Андрей Травников пояснил, что учеников младших классов отпустят на двухнедельные каникулы, учащиеся средних и старших классов будут заниматься удалённо, а для выпускников формой карантина будет тестирование и, вероятно, очный режим обучения.