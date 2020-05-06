Общество

В Минпросвещения подтвердили факт обсуждения переноса сроков ЕГЭ

12:08, 06 мая 2020 21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена в данное время действительно обсуждается. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Начало проведения ЕГЭ в России пока запланировано на 8 июня, но возможность его переноса из-за распространения коронавируса обсуждается, — цитирует ТАСС чиновника.

Решение планируется принять 12 мая. Оно будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. По словам Кравцова, проведение тестирования возможно только тогда, когда это безопасно для школьников.

Ранее NEWS.ru писал, что проведение ЕГЭ из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа. В таком случае учебный год в вузах стартует 1 октября.

Кроме того, обсуждается вариант, при котором Единый государственный экзамен сохранится, но его может ожидать трансформация. Рассматривается возможность изменения механизма проведения ЕГЭ, используя больше цифровых технологий, в том числе и в Интернете.

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