В Минпросвещения подтвердили факт обсуждения переноса сроков ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/e250bbbc-8f79-11ea-a9e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена в данное время действительно обсуждается. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Начало проведения ЕГЭ в России пока запланировано на 8 июня, но возможность его переноса из-за распространения коронавируса обсуждается, — цитирует ТАСС чиновника.

Решение планируется принять 12 мая. Оно будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. По словам Кравцова, проведение тестирования возможно только тогда, когда это безопасно для школьников.

Ранее NEWS.ru писал, что проведение ЕГЭ из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа. В таком случае учебный год в вузах стартует 1 октября.

Кроме того, обсуждается вариант, при котором Единый государственный экзамен сохранится, но его может ожидать трансформация. Рассматривается возможность изменения механизма проведения ЕГЭ, используя больше цифровых технологий, в том числе и в Интернете.