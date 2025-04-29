В России испытали новейший отечественный самолет Ростех: опытный самолет МС-21 совершил первый полет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет МС-21

Опытный образец самолета МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет, сообщила пресс-служба Ростеха в своем Telegram-канале. По словам исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко, это передовое воздушное судно с выдающейся аэродинамикой. Он отметил, что специалисты заменили около 80 иностранных систем и агрегатов, использовав отечественные материалы.

Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21, — сказал Евтушенко.

МС-21 вылетел с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев». Он находился в воздухе один час 15 минут, достигнув высоты трех тысяч метров. Все системы воздушного судна отработали без замечаний.

Ранее Ростех сообщил, что разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией российский опытный самолет SJ 100 совершил полет с отечественными двигателями ПД-8, поднявшись на рекордную высоту 11 300 метров. Уточняется, что авиалайнер пробыл в небе более трех часов.

До этого генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что процесс импортозамещения в авиационной промышленности не прекратится после отмены западных санкций. Он уточнил, что специалисты продолжат разрабатывать SSJ New и МС-21 даже в том случае, если зарубежные компании вернутся на российский рынок.