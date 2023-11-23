В России исключат из ОМС два зарубежных лекарства от рака «Коммерсант»: американский и швейцарский препараты от рака исключат из ОМС

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Некоторые импортные препараты для лечения онкологических заболеваний, которые не входят в перечень жизненно важных лекарств, но выдавались в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), исключат из этого механизма в 2024 году, сообщает «Коммерсант». По его информации, речь идет о средстве на основе алпелисиба от швейцарской компании и таблетках на основе паклитаксела с альбумином от американской компании, которые регионам предстоит приобретать за свой счет.

Как передает издание, госзакупки этих онкопрепаратов по итогам трех кварталов 2023 года выросли до 1,56 млрд рублей (на 62,8%). Исключение из финансирования за счет ФОМС может привести к сложностям в получении пациентами лекарств, поскольку в российских регионах ощущается нехватка финансирования.

Ранее российские аптеки начали отказываться от продажи сильнодействующих психотропных препаратов из-за регулируемых цен и жесткого контроля. Речь идет о средствах от эпилепсии, транквилизаторах и других лекарствах для лечения тяжелых заболеваний, продажи которых ужесточились с 1 сентября. Как позднее подчеркнули в Росздравнадзоре, в российских аптеках нет дефицита наркотических и психотропных препаратов.