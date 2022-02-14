В России исчезнет крепкий алкоголь в пластиковых бутылках

В России могут запретить производство крепкого алкоголя в пластиковых бутылках, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой в первом чтении 15 февраля. Согласно документу, продажа алкоголя более 28 градусов в упаковке из пластика будет наказываться штрафом. Известно, что правительство выступило в поддержку инициативы.

Это вредно для здоровья граждан, плюс пластик создаёт нам экологические проблемы. Поэтому и пиво, и соки, и воду нужно производить только в стекле. И всё это будет так, потому что с этой «зелёной повесткой» согласны все, — заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

При этом исключением может стать тара размером не более 50 миллилитров, а также импортная алкогольная продукция. Размер штрафа для должностных лиц в случае нарушения составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Юридическим лицам нарушение обойдётся от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией или без таковой.

Ранее руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута рассказал, что ЦБ разработал ряд мер по использованию финансового рынка для повышения благосостояния людей. Речь о законе, который сделает механизм кредитных каникул для потребительских кредитов постоянным, а также о специальном вкладе, который смогут открывать люди с невысокими доходами.