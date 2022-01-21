В России и Москве выявлено рекордное число случаев заражения COVID за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 49 513 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всё время пандемии. Общее число заболевших приближается к 11 млн. Также рекордный прирост зафиксирован в Москве — 15 987 случаев, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID.

За последние 24 часа жертвами инфекции в стране стали 692 человека. В Москве скончались 72 заболевших.

Число выздоровевших за сутки по России составило 24 719 человек. Всего с болезнью справились более 9,9 млн россиян. В столице за сутки из больниц выписали 2313 человек.

Наряду с Москвой в тройку лидеров по уровню заболеваемости по-прежнему входят Санкт-Петербург и Подмосковье. Там суточный прирост заболеваемости составил 5992 и 4424 случая соответственно.

В оперштабе отметили, что несмотря на резкий рост заболеваемости, число госпитализаций сокращается. По данным на 21 января, госпитализированы 9136 человек, что на 0,34% ниже показателя предыдущих суток.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на середину февраля. В Москве, по его мнению, максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше — в конце января или начале февраля.

Также Тимаков предупреждал, что «омикрон» более опасен для детей, чем «дельта»-штамм, особенно для детей до трёх лет и старше 12 лет. Прежним остался и уровень осложнений и случаев смертельного исхода для пациентов старше 70 лет, в особенности не прошедших вакцинацию.