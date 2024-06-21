В России хотят запретить спам-звонки с временных номеров В ГД рассмотрят законопроект о запрете рекламных обзвонов с временных номеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу России внесли проект закона, который запретит компаниям осуществлять телефонные звонки в рекламных целях с временных номеров, передает ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что законопроект внесли на рассмотрение депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев.

Парламентарии предлагают внести соответствующие правки в статью 18 закона «О рекламе», который допускает рекламные звонки только с согласия абонента или адресата на получение рекламы. Авторы инициативы намерены обязать компании заниматься рекламным обзвоном граждан только с официальных номеров, указанных на сайте их организаций.

Депутаты пояснили, что недобросовестные компании используют возможность без ограничений покупать новые номера контактных телефонов для временного использования с целью спам-звонков. При этом у граждан нет возможности привлечь организацию к ответственности и доказать, что звонок был именно в рекламных целях, что он не соглашался на получение рекламы или что фирма обзванивает абонентов с помощью программы автообзвона.

Ранее в России предложили запретить распространять рекламу на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в стране, следует из законопроекта, опубликованного в думской электронной базе. То же самое касается информационных ресурсов иностранных организаций, признанных в стране нежелательными. Документ внесла на рассмотрение палаты парламента группа сенаторов и депутатов Госдумы.