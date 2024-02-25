В России хотят запретить покупать иностранные игрушки в детские сады Депутат ГД Бутина призвала запретить закупки иностранных игрушек в детские сады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российские детские сады следует запретить закупку по госзаказам игрушек, произведенных в других странах, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, которые приводит ТАСС, теме воспитания детей дошкольного возраста уделяется меньше внимания, чем воспитанию детей более старшего возраста.

Не считаю правильным, чтобы в детские сады закупались игрушки иностранные или с иностранным посылом. Родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Но не по государственному заказу, — сказала депутат.

Ранее Роскачество предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек, определив их признаки, которые способны причинить психологический вред ребенку. Согласно документу, опасными для ментального здоровья детей являются игрушки, изображающие жестокость и насилие, побуждающие ребенка к совершению действий, представляющих угрозу его жизни или здоровью. Кроме того, в продаже не должно быть игрушек, которые изготавливаются иностранными агентами.

В ведомстве отметили, что сейчас на рынке нет критериев, которые позволили бы оценить безопасную для здоровья ребенка игрушку. Это оставляет возможность для недобросовестных производителей выходить на рынок с товарами, не соответствующими духовному и нравственному воспитанию детей. В связи с этим планируется разработать ГОСТ, который определит параметр безопасности для данной категории товаров.