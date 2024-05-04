В России хотят ужесточить штрафы за нарушения пожарной безопасности МЧС РФ: нынешние штрафы за нарушения пожарной безопасности следует увеличить

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МЧС России предложило инициативу, согласно которой штрафы за нарушение обязательных требований пожарной безопасности необходимо увеличить, следует из опубликованного документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По мнению ведомства, ужесточение наказания также должно распространиться на неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП).

Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности, существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра в сторону увеличения, — подчеркнули в МЧС.

В частности, штрафы предложили увеличить за нарушения правил пожарной безопасности в лесах (статья КоАП РФ 8.32) и невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (статья 20.6). Полный список опубликован на портале правовых актов.

Ранее эксперт Константин Кузнецов рассказал, что каждое второе здание в России не отвечает современным требованиям пожарной безопасности. По его словам, которые приводит НСН, это связано с тем, что они были построены по старым нормативам. Для приведения таких зданий в соответствие новым требованиям потребуется сумма, сопоставимая с многолетним бюджетом страны, констатировал он.