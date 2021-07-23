В России хотят ужесточить наказание за нарушение прав потребителей

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) обратилась к Роспотребнадзору и предложила увеличить размер штрафов за нарушение прав потребителей для торговли, авиаперевозчиков и производителей. Штрафы предлагается сделать оборотными, то есть зависящими от выручки. На данный момент штраф составляет 20–50 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

КонфОП предлагает установить размер штрафов на уровне 1–5% в зависимости от отрасли и её прибыльности. Главное условие — деньги должны поступать в казну, а не гражданам. Инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, сообщает председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

В России оборотные штрафы существуют лишь в антимонопольном законодательстве, и этого мало. Кроме того, нынешняя ситуация не соответствует практикам развитых стран, — уверен эксперт.

Ранее рестораторы попросили мэра Москвы Сергея Собянина отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита. Об этом говорится в письме председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова.