В России хотят усилить контроль за оказанием услуг связи иностранцам Минцифры РФ: за нарушение оказания услуг связи иностранцам могут назначить штраф

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Минцифры РФ предложило инициативу, согласно которой операторов связи будут штрафовать за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранцам, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов законопроекта. Взыскание будет варьироваться от 1 до 2 млн рублей для юрлиц, говорится в документе.

Законопроектом предусматривается дополнение статьи 13.29 КоАП частью 6, которой вводится административная ответственность операторов связи <...> за нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранными гражданами и лицами без гражданства, — сказано в проекте.

В отношении должностных лиц штраф может составить от 100 до 200 тысяч рублей. Положения инициативы соответствуют проектируемым нормам отраслевого законодательства, посчитали в ведомстве.

Ранее Минцифры подготовило законопроект, который обяжет иностранных граждан при приобретении сим-карт регистрироваться в Единой биометрической системе. Инициатива была вынесена на согласование.

До этого стало известно, что иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, и лица без гражданства смогут получать сим-карты российских операторов только при личном посещении салонов связи и после регистрации на портале «Госуслуги» с применением биометрии. На беженцев, представителей международных организаций и дипломатов требование распространяться не будет.