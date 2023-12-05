В России хотят расширить страховые выплаты в случае гибели участников СВО Страховые выплаты могут распространить на еще не родившихся детей участников СВО

Фото: МО РФ

Страховые выплаты в случае гибели участника военной операции на Украине могут распространить на их еще не родившихся детей. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов и сенаторов, их инициативу поддержало правительство, пишут «Известия» со ссылкой на документ и источник в аппарате кабмина.

Авторы законопроекта предлагают установить особый порядок выделения страховых выплат в случаях, если ребенок уже был зачат, но еще не родился. При этом детали такого механизма в документе не приводятся.

Правительство поддержало инициативу, но высказало ряд замечаний. В частности, в аппарате кабмина не согласились с положением, согласно которому детьми участников СВО признаются лишь те, кто был зачат в браке. Там подчеркнули, что Семейный кодекс РФ позволяет установить в судебном порядке отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.

Также в правительстве обратили внимание на положение, согласно которому страховщик обязан выплатить страховую сумму в течение 15 дней со дня рождения ребенка. В ведомстве подчеркнули, что свидетельство о рождении ребенка может и не быть оформлено в такой срок, «в связи с чем данная обязанность является заведомо неисполнимой для страховщика».

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, который участвовал в разработке документа, пояснил «Известиям», что инициатива призвана восстановить справедливость в отношении всех детей погибших участников СВО. Идея также нашла поддержку и у председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праве работающих родителей с детьми с инвалидностью на ежемесячные пособия в 10 тысяч рублей. Также за этой категорией россиян остается право на неполный рабочий день.