В России хотя наказывать за работу в любых нежелательной организации ГД выступила за уголовное наказание за работу в любых нежелательных организациях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект поправок к УК РФ об ответственности за участие в любых признанных нежелательными в России иностранных организациях был принят в первом чтении в Госдуме. Как передает корреспондент NEWS.ru, поправки касаются и тех организаций, учредителями которых выступают госорганы иностранных государств.

Отмечается, что законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с Василием Пискаревым еще в апреле этого года. Он включен в пакет инициатив, которые предлагают исключить из соответствующей статьи УК слова «неправительственная», чтобы наказание распространялось на участников нежелательных организаций вне зависимости от форм собственности.

В проекте указано, что, если участник таких организаций уже был оштрафован или осужден за работу в них, его могут повторно оштрафовать на сумму 300-500 тысяч рублей, назначить обязательные работы на срок до 360 часов или четыре года тюрьмы. За сбор средств или участие в финансировании нежелательных организаций будут грозить пять лет колонии с запретом занимать определенные должности в течение 10 лет.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который обяжет операторов обеспечить «право на забвение» в интернете, а также запрет на поисковую выдачу для всех иностранных сайтов, нарушающих законы РФ. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В первую очередь они направлены на так называемые зеркала запрещенных сайтов.