В России госпитализировали 2660 человек с коронавирусом за сутки
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:17, 22 апреля 2022
Госпитализация в МосквеФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
По состоянию на 22 апреля в России госпитализировали 2660 человек с коронавирусом за сутки, сообщили на сайте федерального оперштаба. Всего по стране за 24 часа выявлен 9001 случай заражения инфекцией. Жертвами заболевания стали 195 человек.
2660 человек госпитализировано за сутки, 13 480 выздоровело (при 17 451 090 выздоровевших с начала пандемии), 9001 случай заражения выявлен (при 18 119 862 выявленных всего), 195 человек умерло (общее количество жертв составило 374 563), — сказано в сообщении.
Лидерами по числу зафиксированных случаев заражения стали Москва (644), Санкт-Петербург (608) и Московская область (440).
Полную процедуру вакцинации прошли 86 222 601 человек.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19. В них говорится, что вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана при тяжёлых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.