В России госпитализировали 2660 человек с коронавирусом за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активист Альянса защитников животных Юрий Корецких в беседе с NEWS.ru выступил за уголовное наказание за браконьерство после приговора депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о нелегальной охоте. При этом он отметил, что по закону предусматриваются уголовные сроки, но выносит приговор судья, оценивающий состав преступления.

В законе есть уголовные сроки, насколько я понимаю, просто это на выбор судьи. Судья смотрит на тяжесть преступления и оценивает материалы дела. Да, я бы выступил, конечно, с тем, чтобы...