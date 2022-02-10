В России Google признана нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что установленные Google правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на cмежных рынках. Как сообщили в ведомстве, правила видеохоcтинга по блокировке контента непрозрачными, необъективными и непредcказуемыми.

Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, — говорится в заявлении.

Компанию Google признали нарушителем антимонопольного законодательства. При этом ведомство определит для неё штраф во время административного расследования.

Ранее стало известно, что американские компании Google, Facebook (сейчас Meta Platforms), WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушение законодательства о локализации данных российских граждан.

Также сообщалось, что с 1 января 2022 года такие компании как Google, Apple и TikTok обязаны будут открыть свои представительства в России, которым надлежит в полном объёме представлять интересы головных компаний. Одновременно они станут главным каналом взаимодействия с регуляторами РФ.