В России ещё 19 884 человека вылечились от коронавируса

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В России за последние сутки ещё 19 884 человека вылечились после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Граждане были выписаны из медицинских учреждений по выздоровлении. Данной информацией в воскресенье, 7 февраля, поделились представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности за период пандемии с болезнью смогли справиться 3 456 210 жителей страны.

Как отметили в оперштабе, за сутки медики в стране выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Всего аналогичный диагноз в РФ за время пандемии поставили 3 967 281 раз.

Также в оперштабе сообщили, что за прошедшие 24 часа умерли 432 россиянина с коронавирусом. Число жертв инфекции увеличилось до 76 661.

Как ранее передавал NEWS.ru, московские медики за последние сутки зарегистрировали 2 028 новых пациентов с диагнозом «коронавирус», свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Днём ранее в столице было выявлено 2 214 новых случаев заражения.

За 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 3 657 москвичей, жертвами заболевания стали 64 жителя столицы.