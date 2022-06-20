В России допустили возможность возродить «Жигули» Автоэксперт Субботин допустил возрождение в России «Жигулей» и других советских марок

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России могут возродить «Жигули» и другие советские марки автомобилей. На такой шаг автопроизводители пойдут, если советские бренды окажутся привлекательными для покупателей, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название «Москвич» там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и «Жигули», — объяснил Субботин.

Он уточнил, что говорит об автомобилях абсолютно новых и современных, но под известными брендами. Свою роль в производстве таких машин могли бы сыграть технологии из Китая.

Будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами, — рассказал автоэксперт.

Ранее стало известно, что производство на заводе «Москвич» начнется до конца текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также допустил возможность выпуска гибридных автомобилей или их электроверсии до конца года. По его словам, Минпромторг ожидает выпуска первых электромобилей под брендом Evolute на липецком «Моторинвесте».