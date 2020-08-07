В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

https://static.news.ru/photo/493cda00-d8bc-11ea-9ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: alrosa.ru

Алмаз насыщенного жёлто-коричневого цвета нашли в Якутии на дочернем предприятии АЛРОСЫ «Алмазы Анабара». Он весит 236 карат.

Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47 х 24 х 22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет, — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что сейчас алмаз находится на оценке у специалистов. После этого компания решит, передавать его в огранку своим мастерам либо продать в неогранённом виде.

Директор филиала «Бриллианты Алроса» Павел Винихин заявил, что такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны. Из него можно будет изготовить несколько бриллиантов высокого качества.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса российская алмазодобывающая компания АЛРОСА приняла решение отменить ближайшие аукционы и предоставить клиентам, испытывающим потребность в алмазах, возможность поучаствовать в торгах в онлайн-формате. Первый подобный аукцион прошёл с 23 марта по 6 апреля.