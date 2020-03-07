https://static.news.ru/photo/a0246c5a-6087-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ предложила ввести для мигрантов «соглашения о лояльности». В них могут быть указаны нарушения, за которые будет грозить высылка.

Речь идёт о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию РФ официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания на территории РФ и утрату права на нахождение в РФ, — говорится в документе.

Кроме того, предлагается ввести для потенциально нежелательных мигрантов, например, тех, кто представляет угрозу для России, режим «контролируемого пребывания». Также планируется скорректировать институт запрета на въезд для ряда категорий иностранцев при возникновении эпидемий в других странах.

Как писал NEWS.ru, Россия по числу мигрантов занимает второе место в Европе после ФРГ. Сейчас в РФ живут 11 млн выходцев из других стран. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ). Согласно его данным, крупнейшую группу среди мигрантов в России составляют украинцы — более 3 млн человек. Вторую по величине группу мигрантов в России составляют выходцы из Казахстана — около 2,5 млн человек. Третью — мигранты из Узбекистана (1,1 млн человек).