В России для аэропортов установят два уровня риска по коронавирусу

Для аэропортов в России будет установлено два уровня риска по коронавирусу: высокий и низкий.
Аэропорт получит высокий уровень риска, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших от коронавируса стран или регионов с более чем 50 тыс. подтверждённых случаев,
Уточняется, что уровни риска должны подвергаться корректировке в соответствии с динамикой заболевания.
Ранее Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) добавило в список новые аэропорты с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в него попали две российские воздушные гавани — Мурманска и Нижнего Новгорода. До этого в список были включены аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Черновцов, а также все гавани Чили, Индонезии и аэропорты, обслуживающие Мехико, писал NEWS.ru.
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