В России для аэропортов установят два уровня риска по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/f2be03fe-9b79-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для аэропортов в России будет установлено два уровня риска по коронавирусу: высокий и низкий.

Аэропорт получит высокий уровень риска, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших от коронавируса стран или регионов с более чем 50 тыс. подтверждённых случаев, говорится в рекомендациях на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что уровни риска должны подвергаться корректировке в соответствии с динамикой заболевания.

Ранее Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) добавило в список новые аэропорты с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в него попали две российские воздушные гавани — Мурманска и Нижнего Новгорода. До этого в список были включены аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Черновцов, а также все гавани Чили, Индонезии и аэропорты, обслуживающие Мехико, писал NEWS.ru.