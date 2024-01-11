Посольство России назвало грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Закон, предусматривающий конфискацию «Дома Москвы» в Риге, является актом государственного грабежа, заявили в Telegram-канале посольства России в Латвии. Парламент прибалтийской страны утвердил данный документ в окончательном чтении сегодня, 11 января.

Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран, — говорится в сообщении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание «Дома Москвы», отобрали у сотрудников средства связи и, помимо допросов работников, проводят опись имущества. Более того, на входе установили «пост охраны». Россия ответит на эти действия, резюмировала дипломат.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что политика Риги, в том числе захват «Дома Москвы», может привести к полному разрыву дипломатических отношений между странами. По его словам, подобного исхода лучше избегать, но бесконечно выступать с миротворческими идеями тоже невозможно.