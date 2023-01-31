В России резко выросло число заболевших COVID-19 В России число заболевших COVID-19 выросло на 20%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедшей недели в России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 20%, передают 31 января представители Роспотребнадзора. По их словам, за указанные семь дней было зафиксировано 45,5 тысяч случаев заражения. В ведомстве уточнили, что чаще всего речь идет о геновариантах омикрон-штамма COVID-19, передает Lenta.ru.

В базу VGARus всего с нарастающим итогом по состоянию на 30.01.2023 года загружено более 228 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что работа проводится в рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем инфекции, который реализуется ведомством.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции выдыхается. При этом он затруднился точно ответить, когда пандемия может полностью завершиться.

Онищенко добавил, что в нынешнем состоянии пандемия уже не представляет той угрозы, которая была раньше.