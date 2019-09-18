https://static.news.ru/photo/cdf27818-da25-11e9-993c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Число умерших в РФ превысило число родившихся в 1,2 раза в период с января по июль 2019 года. Эти данные приводятся в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

Численность населения в январе–августе сократилась на 0,04%, или 55,8 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти темпы снизились. Тогда показатель составлял 0,06%.

Естественный прирост был зафиксирован в 17 регионах, за аналогичный период 2018 года — в 18 регионах. Отмечается, что миграционный прирост на 73,4% компенсировал естественную убыль населения.

Всего по состоянию на 1 августа в стране проживает 146,7 млн человек.

Ранее Росстат выяснил, как изменится соотношение полов в стране в ближайшие 15 лет. Тенденция увеличения числа женщин по отношению к мужчинам до 2036 года немного спадёт. Сейчас разрыв в продолжительности жизни между ними составляет примерно 10 лет. Данный показатель является одним из самых больших в мире, писал News.ru.