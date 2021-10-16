В России число умерших от COVID за сутки впервые превысило тысячу

Впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса за сутки в России превысило тысячу человек. За последние 24 часа зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Обновлён также антирекорд по числу заражений. За минувшие сутки выявлено 33 208 новых случаев COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 октября (32 196 заразившихся). С начала пандемии общее количество заболевших в России составляет почти 8 млн человек.

За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 21 883 пациента. В общей сложности вылечились от коронавируса 6,9 млн россиян. Под наблюдением медиков в настоящее время находятся свыше 1,6 млн человек.

В Москве за сутки выявлено 6545 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за время пандемии в столице превышает 1,7 млн человек. Жертвами инфекции стали более 30 093 жителей мегаполиса, из которых 72 скончались за последние 24 часа.

Максимальный суточный прирост заражений с начала пандемии зафиксирован в Крыму. Он составил 579 случаев. Всего на полуострове заболели более 80 тысяч человек, из которых выздоровели 73,8 тысячи, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России непростая, однако оснований для введения общефедерального локдауна нет. Она добавила, что решения об ограничениях региональные власти принимают сами, но при этом опираются на регламенты и рекомендации санитарно-эпидемиологических служб.