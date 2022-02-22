В России число суточных госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло вдвое

За минувшие сутки в России было госпитализировано 17 294 пациента с коронавирусной инфекцией, это на 95,7% больше, чем днём ранее, когда в больницы попали 8835 человек, таковы данные оперштаба. При этом за 24 часа было официально выявлено 135 172 новых случая заражения. Из больниц за день выписались 164 293 пациента, это почти на треть больше показателя 21 февраля. От COVID скончались 796 человек.

Лидером по числу официально выявленных случаев заражения остаётся Санкт-Петербург. Там за день было зарегистрировано 6575 заболевших, в больницы попали 493 человека, выздоровели 21 878 пациентов, скончался — 81. В Москве за сутки заразились 4250 жителей, в больницы доставлены 646 пациентов, выздоровели 12 820 человек, скончались — 85.

Как заявил ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, есть вероятность, что в России уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, подъём заболеваемости в январе может объясняться высокой заразностью «омикрон»-штамма. Также не исключено, что далеко не все случаи заболевания были выявлены и подтверждены лабораторно.