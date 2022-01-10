В России выявили за сутки 15 830 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 830 новых случаев. Из них 14,1% заболевших не имели клинических проявлений инфицирования, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

По данным штаба, за минувшие 24 часа в стране выздоровели 19 890 человек. В общем числе от последствий коронавируса излечилось за всё время пандемии 9 706 802 россиян.

За сутки в стране от коронавируса скончалось 741 человек. Всего пандемия унесла жизни 316 904 пациентов.

По наименьшему темпу роста новых случаев заражения вирусом лидирует Чукотский автономный округ — там за прошедшие сутки новых заразившихся не обнаружено. На втором месте находятся Тыва, Ненецкий автономный округ, а на третьем — Калмыкия.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн высказал мнение, что когда новый штамм коронавируса «омикрон» начнёт доминировать в России, количество выявленных случаев заболевания может превысить 100 тысяч ежесуточно. Нынешнее снижение смертей и заболеваемости, по его словам, связано со штаммом «дельта».

В США число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 60 млн человек, умерли более 837 тысяч, сообщили в Университете Джонса Хопкинса.