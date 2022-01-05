В России сократилось число летальных случаев от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах, 828 пациентов скончались. Полностью выздоровел 25 581 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наименьшие темпы суточного прироста продемонстрировали Чукотский автономный округ — там за 24 часа не было выявлено ни одного заражения, а также Республика Тыва, Камчатский край (0,03%). В Республике Калмыкия и Магаданской области он составил 0,04%. Всего за сутки коронавирус подтвердился у 15 772 пациентов в 84 регионах, в том числе 1 396 выявленых не имели клинических проявлений.

С начала пандемии на сегодняшний день в стране зарегистрировано 10 585 984 случая коронавируса.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России сократилось и составило за сутки 828 случаев против 834. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек: в Москве — 2648 человек, в Санкт-Петербурге — 1414, в Московской области — 1409, в Воронежской — 1358. Всего за весь период выписано по России 9 600 728 человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили максимальные 218,7 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших COVID-19 в стране c начала пандемии достигло 13,6 млн человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 31 декабря. Тогда медики выявили 189,8 тысячи инфицированных.