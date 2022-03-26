В России число госпитализаций с COVID за сутки снизилось на 48,5%

В России 27 марта за сутки госпитализированы 2203 человека с коронавирусом. Это на 48,5% меньше показателя предыдущего дня. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 79 регионах, повышение — в шести, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа выявлено 23 280 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 был обнаружен более чем у 17,7 млн россиян.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 47 540 пациентов. Общее количество выздоровевших за всё время пандемии составляет более 16,6 млн человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 338 человек. Общее число летальных исходов на сегодняшний день составляет 367 351.

По числу госпитализаций за сутки лидируют Москва и Краснодарский край — 155 и 144 человека соответственно. Самые высокие показатели суточного прироста заболеваемости в Санкт-Петербурге и Свердловской области — 1105 и 1081 случай заражения. При этом Свердловская область является лидером по числу выздоровевших — 4116 пациентов за сутки. На втором месте Пензенская область — 1642.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали, что в ближайшее время в России начнутся испытания поливалентной вакцины от COVID-19. Она разработана на основе нескольких штаммов и должна защищать организм от новых разновидностей инфекции, а также мутаций «омикрона».